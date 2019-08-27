РИАМО - 27 авг. Еще три кандидата в депутаты Мосгордумы вышли из предвыборной гонки, сейчас зарегистрировано 230 кандидатов, следует из данных на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее были зарегистрированы 233 кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму.

Сейчас в сведениях о кандидатах, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, значится 230 зарегистрированных человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Часть собранных некоторыми кандидатами подписей избирателей признали недействительными. В связи с этим в столице проводились акции оппозиции как согласованные, так и несанкционированные. За организацию акции задержали нескольких незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Любовь Соболь.