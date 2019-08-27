РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В Подольске нашли живой 53-летнюю Елену Борину, которая 26 августа вышла из дома на Бородинской улице и пропала, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая пропавшей.

Борина 26 августа вышла из дома №22 на улице Бородинская в Подольске и пропала. Во вторник родственники обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Найдена, жива. Находится дома, с ней все хорошо», – сказала знакомая.

По ее словам, найти женщину помогли сотрудники Автоколонны 1788, где раньше работала пропавшая.