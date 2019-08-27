РИАМО – 27 авг. Депутат Госдумы Сергей Вострецов ответил на критику своей инициативы по поводу работы по совместительству, он объяснил, что предлагает запретить скрывать под видом внутреннего совместительства сверхурочную работу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал инициативу запретить работу по совместительству. Зюганов отметил, что это лишит миллионы россиян существенной части заработка и надо сопротивляться такому законотворчеству.

«Запрещать людям работать в двух или даже в трех местах, если это не угрожает здоровью их и окружающих, в рамках российского Трудового кодекса никто не может и не предполагает. В данном случае речь идет совсем о другом — о сокрытии под видом внутреннего совместительства сверхурочной работы, которую работодатель обязан оплачивать в двойном размере», — сказал Вострецов.

Он пояснил, что многие работодатели принуждают сотрудников оформляться в одном подразделении на полторы-две ставки, так как не хотят платить им достойную зарплату.

Вострецов подчеркнул, что переработку необходимо оплачивать в двойном размере. Тогда люди за ту же работу будут получать гораздо больше.

О планах депутата подготовить такую инициативу стало известно в прошлом году. Пока неизвестно, когда будет внесен законопроект.