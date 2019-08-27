РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. В одном из домов на улице Маштакова в Подольске подрядчика обязали устранить выявленные недочеты в ходе проверки выполненного ремонта, сообщается на странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В рамках исполнения поручений Всероссийской политической партии «Единая Россия» Максимович принял участие в приемке подъездов, отремонтированных по губернаторской программе «Мой подъезд», расположенных в многоквартирном доме №3 по улице Маштакова в горокруге.

«В подъездах многоквартирного дома произведен комплекс работ по ремонту и покраске стен и потолков, тамбуров, замене осветительных приборов и окон, почтовых ящиков и электрических щитов. Для экономии средств жителей установлены энергосберегающие лампы и датчики движения. Работы выполнены с небольшими недочетами, подрядная организация устранит их в ближайшее время. Комиссия приняла подъезды с 1 по 4», – говорится в сообщении.

Комиссия по приемке подъездов состояла из представителей УК, Территориального отдела №9 Государственной жилищной инспекции Московской области, многоквартирного дома и Подольского студенческого союза.