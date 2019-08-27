РИАМО - 27 авг. Возведением новой школы на 550 мест в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского округа займется подрядчик ПАО «Мосэнергосетьстрой», соответствующий контракт с организацией уже заключен, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчик возведет трехэтажное здание, которое будет разделено на блоки для учеников младших, средних и старших классов. В нем же расположатся столовая, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека, спортзал, а также административные и вспомогательные помещения.

«Ввести новый корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проектом предусмотрено строительство на пришкольной территории спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, а также обустройство детских игровых площадок и зон отдыха. Кроме того, будет выполнено комплексное озеленение.

Новая школа сможет вместить 550 учеников. Ее возводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.