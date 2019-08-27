РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. Полицейские подмосковной Балашихи задержали ранее судимого жителя Свердловской области, подозреваемого в ограблении, с угрозой применения насилия он похитил у мужчины мобильный телефон на сумму 8 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что неизвестный у одного из домов на улице Свободы с угрозой применения насилия, похитил у него мобильный телефон, причинив заявителю материальный ущерб в размере 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 31-летний житель Свердловской области по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.