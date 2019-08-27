РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Глава городского округа Подольск Николай Пестов утвердил перечень самовольно построенных гаражей, которые планируют снести, говорится в постановлении главы округа, опубликованном на сайте администрации.

Как уточняется в документе, в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также порядком освобождения территории от самовольных построек и на основании решения комиссии по рассмотрению документов о демонтаже самовольных построек на территории Подольска, был утвержден перечень гаражей для сноса.

«Снести самовольные постройки – гаражные боксы, расположенные по следующим адресам: улица Московская, у дома №3 (вдоль железнодорожных путей), в микрорайоне Климовск на улице Рощинская у домов №№23 и 23А», – говорится в документе.

Согласно данному постановлению, комитету по строительству и архитектуре администрации горокруга поручили разместить информацию о планируемом сносе на самих постройках или на информационном щите рядом с ними.