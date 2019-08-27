РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 авг. В подмосковной Балашихе завершили строительство двух корпусов №№301 и 312 в составе жилого комплекса «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный, проводится итоговая проверка готовности здания, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступила ООО «Аврора».

«Двум корпусам №№301 и 312 в ЖК «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха выданы заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объекты готовятся к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

По его словам, площадь трехсекционного 17-этажного корпуса 301 составляет более 22 тысяч квадратных метров, здание рассчитано на 315 квартир. Площадь 2-секционного 17-этажного корпуса 312 составляет 12 тысяч квадратных метров, новостройка рассчитана на 225 квартир. На первых этажах обоих корпусов размещены офисные помещения.

На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка. Объект отвечает современным требованиям доступности для маломобильных групп населения.