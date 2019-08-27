РИАМО - 27 авг. Для того чтобы поддерживать состояние фонтанов, их необходимо регулярно ремонтировать, очищать от грязи и мусора, питьевые фонтанчики должны регулярно очищаться не реже одного раза в день, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Так как фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию должно уделяться особое внимание. Содержание фонтанов включает в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов», — говорится в сообщении.

Элементы фонтанов, состояние которых по результатам осмотров требует проведения текущего ремонта и замены отдельных частей, ремонтируются в теплый период. Очистку фонтана от грязи и мусора проводят регулярно в теплый период.

«Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна фонтана, снятие и укрытие скульптуры необходимо производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2 градуса и ниже», — добавляется в сообщении.

Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяют органы местного самоуправления.

Питьевые фонтанчики должны регулярно очищаться с применением моющих и дезинфицирующих средств, но не реже одного раза в день.