РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске водитель рейсового автобуса №21 (станция Подольск – улица Академика Доллежаля, дом №19) неоднократно останавливал автобус, не доезжая до остановочной площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в очередной раз автобус №21 на остановке «Кинотеатр «Родина» остановился более чем в метре от посадочной площадки, что значительно затрудняет посадку для маломобильных пассажиров. По ее словам, автобусы этого маршрута в основном высокие, поэтому посадка на них и так затруднена. АО «Мострансавто» рассмотрело обращение по вопросу соблюдения правил поведения водительского и кондукторского состава на межмуниципальном маршруте №21 «станция Подольск – улица Академика Доллежаля, дом №19».

«Установлен водитель, который выполнял рейс на автобусе. По результатам проведенной проверки факты, указанные в жалобе, подтвердились. Проведен дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава предприятия о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций, вежливого и корректного общения с пассажирами. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении АО «Мострансавто».

Дополнительно уточняется, что подъезд автобусов вплотную к бордюрному камню затруднен по причине хаотично припаркованного стороннего транспорта и козырька, расположенного параллельно бордюрному камню.