РИАМО - 27 авг. В Ленинском округе Подмосковья в ЖК «Ольховка» достроили дом №7, на прилегающей территории обустроили детскую площадку, места для отдыха, тротуары и парковку, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Артура Гарибяна, дому, возведенному на Текстильной улице в поселке Володарского, выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

«Общая площадь пятисекционного дома переменной этажности (8-10) составляет 17,631 тысячи квадратных метров. К заселению готовы 170 квартир жилой площадью 8,481 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

На первом этаже новостройки располагаются нежилые помещения общественного назначения, площадь которых составляет 4,528 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком является ООО «Солнечный парк». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.