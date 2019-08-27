РИАМО - 27 авг. Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов высказал мнение, что немецкую овчарку, добермана и ротвейлера необходимо добавить в существующий в стране список опасных пород собак, сообщает Федеральное агентство новостей.

В июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. Хозяева животных, вошедших в данный перечень, не смогут выгуливать своих питомцев в общественных местах без намордника и поводка с 1 января 2020 года. В списке значатся акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), питбульмастиф и другие.

«Я считаю, что необходимо расширить перечень потенциально опасных собак и включить в него такие породы, как немецкая овчарка, доберман и ротвейлер. Это крупные опасные собаки, которые могут навредить не только окружающим, но и самим владельцам, если их не воспитывать должным образом», - сказал Вострецов.

Он уточнил, что это служебные собаки, данные породы применяются в служебно-боевых действиях.

«Если люди хотят, чтобы у них дома были такие животные, то это их личное дело. Но мне хотелось бы, чтобы мои дети были в безопасности в то время, когда таких питомцев выгуливают без ограничительных средств. Кроме того, наличие намордника и поводка — зачастую защита самого хозяина, а не его обременение», — подчеркнул Вострецов.