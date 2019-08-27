РИАМО - 27 авг. С начала работы мобильного приложения «Народный инспектор» Госадмтехнадзор Московской области оштрафовал 66178 автовладельцев, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Почти за два года работы «Народного инспектора» наибольшее количество «автохамов» отучены парковаться на газонах в Ленинском округе: получили штрафы за неправильную парковку 6267 автовладельцев», – сказал глава ведомства Олег Баженов.

В Одинцовском округе оштрафовали 5239 автолюбителей, в городском округе Красногорске – 5239 нерадивых водителей. В Люберцах привлечены к административной ответственности за нарушение правил парковки 4873 человека, и в Балашихе – 4417 нарушителей правил парковки.

За минувшую неделю, с 19 по 23 августа, в Госадмтехнадзор Московской области поступило 563 сообщения при помощи приложения «Народный инспектор». По итогам этих сигналов каждый нарушитель понес административное наказание.