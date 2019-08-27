РИАМО - 27 авг. Реутов и Балашиха раньше всех в восточном Подмосковье закончили подготовку к отопительному периоду, завершив гидравлические испытания тепловых сетей на месяц раньше срока, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

По установленному плану, подготовка коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду 2019-2020 годов в Подмосковье должна была закончиться к 15 сентября.

«Полностью подготовительные мероприятия на теплосетях в этих муниципалитетах завершены 15 августа», — говорится в материале.

Готовясь к осенне-зимнему периоду, в Подмосковье с апреля 2019 года провели мониторинг двух тысяч километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Обнаружена 81 утечка. На тех участках сетей, где они выявлены, оперативно проводятся ремонтно-восстановительные работы.

После устранения недочетов на данных объектах специалистами областной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) будут проведены повторные проверки.