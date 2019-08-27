РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 авг. Более 65 педагогов Балашихи получили почетные награды, грамоты, благодарственные письма правительства Подмосковья, Мособлдумы, главы Балашихи и совета депутатов города на городской педагогической конференции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Традиционная городская педагогическая конференция «Тенденции развития муниципальной системы образования городского округа Балашиха» прошла во вторник в актовом зале школы №30 микрорайона Авиаторов в Балашихе, в работе которой приняло участие более 800 человек. На нем присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель совета депутатов Геннадий Попов, замглавы администрации округа Лилия Татевосян, начальник управления по образованию Александра Зубова, благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий Мурзюков.

«Сфера образования нашего городского округа (Балашиха – ред.) самая большая во всей Московской области и, я убежден, одна из самых эффективных. По итогам прошедших экзаменов у нас 50 школьников сдали их на 100 баллов. У нас большое количество учителей получают различные гранты, наши выпускники поступают в одни из самых престижных вузов страны. Это заслуга всех тех, кто присутствует в этом зале – руководителей образовательных учреждений и педагогов», – сказал Юров.

Одной из основных задач на будущий год он назвал ликвидацию второй смены не только за счет повышения эффективности использования помещений в образовательных учреждениях, но и прежде всего за счет строительства новых школ.

Юров поблагодарил педагогов за проделанную работу, поздравил с предстоящим началом нового учебного года и вручил педагогам почетные грамоты, поздравительные адреса и благодарственные письма. Два директора гимназии №1 в микрорайоне Железнодорожный и Балашихи удостоились почетного звания «Заслуженный работник образования Московской области».

Всего в ходе конференции более 65 педагогам, воспитателям, директорам школ и заведующим детских садов вручили благодарственные письма от губернатора Подмосковья, от министерства образования Московской области, почетные грамоты и благодарственные письма от Мособлдумы и совета депутатов Балашихи.

После доклада начальника управления по образованию Александры Зубовой, участники конференции одобрили ключевые стратегические ориентиры в системе образования Балашихи и главные задачи на новый учебный год.