РИАМО - 27 авг. В аэропортах Москвы «Внуково» и «Домодедово» вечером во вторник отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов, еще один отменен. В «Домодедове» задержали 20 рейсов, отменили два.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» и московском «Шереметьеве» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.