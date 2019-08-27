РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 авг. Подольский «Водоканал» завершил строительство новой канализационной насосной станции в поселке МИС, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Канализационная насосная станция (КНС) в поселке МИС была построена в 1969 году и за годы работы ее ни разу не реконструировали. В плачевном состоянии находилось само помещение станции, где до мая 2016 года круглосуточно дежурили машинисты. После детального обследования станции выяснилось, что ремонт КНС обойдется от 6 до 7 миллионов рублей, в то время как строительство новой – в 1,2 миллиона рублей. Поэтому руководством «Водоканала» было принято решение здание не реконструировать, а создать новый резервуар и поставить погружные насосы. Работы были проведены за месяц.

«Новая насосная станция перекачивает стоки в коллектор, который идет со Львовской КНС на головные очистные сооружения города Подольска на Домодедовском шоссе. Станция важна, поскольку надежность отвода канализационных стоков имеет прямое отношение к экологической безопасности. По производительности она выше, чем предыдущая, выигрывает она и по энергоемкости. Новая станция принимает 600-700 кубометров стоков в сутки. Проектная же производительность новой станции – 1200 кубометров в сутки», – сказал начальник участка канализационно-насосных станций МУП «Подольский водоканал» Владислав Балашов.

Теперь КНС в поселке МИС полностью автоматизирована, и машинисты здесь теперь не дежурят. Все сигналы о значимых параметрах передаются на пульт головных очистных сооружений. Ежесуточная информация о работе КНС поступает для анализа главному инженеру МУП «Водоканал».

Также в ходе строительства КНС в поселке МИС было проведено благоустройство – выровненный грунт засеяли семенами газонной травы, которая уже взошла. Установили и ограждение.