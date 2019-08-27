РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. Спортсмены из подмосковных Люберец выступят 30 августа в составе сборной «РосМолСпорт Московской области» на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян.

«Сборная «РосМолСпорт МО»30 августа в 12:00 по приглашению организаторов получила честь выступить на открытии первого дня массовых посещений МАКС-2019 в Жуковском. «РосМолСпорт МО» выступит со своей программой, в которой будут участвовать представители спортивного клуба «Медведь» по киокусинкай каратэ горокруга Люберцы под руководством Андрея Дьяченко, призер Москвы по классическому бодибилдингу Денис Шпигель и я», – сказал Агаджанян.

По его мнению, городской округ Люберцы будет достойно представлен на МАКС.

МАКС стартовал в Жуковском во вторник, он продлится по 1 сентября. Главная цель авиасалона – демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Для авиасалона масштабную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». Кроме того, на МАКС выступят пилотажные группы «Колибри», «Русь» и «Первый полет», прибалтийские ANBO и Baltic Bees Jet Team.

Всего в авиасалоне примут участие порядка 30 стран и 1 тысяча предприятий и организаций.