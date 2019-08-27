РИАМО - 27 авг. За первые восемь месяцев текущего года на автовокзалах и автобусах в Подмосковье провели свыше 70 антитеррористических тренировок, во время которых для сотрудников моделировали форс-мажорные ситуации, после чего анализировали выполненные шаги к спасению, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Все эти учения проводились на объектах «Мострансавто», в число которых вошли также автостанции и производственные базы компании-перевозчика.

«В плановых учениях приняли участие работники 24 филиалов предприятия: Балашихинского, Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского и других. Тренировки проходили совместно с представителями ГИБДД, пожарных, бригады скорой медицинской помощи, правоохранительных органов и частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Каждая тренировка состояла из практической и теоретической части: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий. Отрабатывались взаимодействие сотрудников филиала и силовых структур муниципалитета при обнаружении бесхозного предмета, навыки экстренной эвакуации автобусов с территории авторемонтных мастерских и другие ситуации, требующие быстрого реагирования.

На каждом объекте такие учения проходят не реже чем раз в полгода. Одна из приоритетных задач предприятия – обеспечение безопасности пассажиров. Подготовка работников к возможным внештатным ситуациям помогает выстраивать максимально эффективную модель действий при возникновении ЧС.