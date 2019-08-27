РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске 1 сентября возле усадьбы «Ивановское» пройдет фестивальный день для всей семьи, в ходе которого пройдут фестиваль красок, мыльно-воздушное представление, дискотека и огненное шоу, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Фестивальный день для всей семьи пройдет 1 сентября за парковым павильоном усадьбы «Ивановское». В программе будут воздушное представление, яркая дискотека под открытым небом и огненное шоу. Откроет праздничный день фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям покажут интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост. Дополнят представление фокусники и аниматоры с веселыми конкурсами, которые не позволят зрителям скучать», – говорится в сообщении.

В 17:00 зрителей ждет одно из самых популярных событий формата open-air – Всероссийский фестиваль красок. На сцену выйдут ди-джеи. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску разных цветов, создав в небе яркое облако.

Завершит день фестиваль огня «Вместе Зажигаем», который начнется в 21:00. Файер-коллективы покажут гостям праздника театрализованное огненное представление, наполненное захватывающими трюками и пиротехникой. Помимо шоу-программы, участников фестиваля ждут конкурсы и активности от ведущего, а также волшебные светящиеся шары.