РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. Воспитанников центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья «Забота» в Королеве на время строительства нового здания учреждения переведут в помещения строящейся школы в ЖК «Театральный парк», сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

Копцик вместе с сотрудниками министерства социальной защиты Московской области и соцзащиты Королева провел очередную встречу с родителями детей-инвалидов, которые являются воспитанниками центра на Спартаковской улице.

«Как и обещал, рассмотрели все возможные варианты временного размещения детей на период строительства нового здания центра. Вариантом, который одобрили родители, стала строящаяся школа в ЖК «Театральный парк». В новом здании школы будут обеспечены все элементы доступной среды, помещения для ребят из «Заботы» будут специально оборудованы», – написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Главное, как для родителей, так и для администрации города, чтобы процесс реабилитации не прерывался, и дети не чувствовали дискомфорта от временного перемещения.

На месте старого центра реабилитации будет построено новое здание. Договор о строительстве подписан министерством социальной защиты Московской области, администрацией округа и компанией «Гранель».