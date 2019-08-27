РИАМО - 27 авг. Перед началом учебного года центр организации дорожного движения столицы проверил работу светофоров и дорожные знаки рядом с 566 школами Москвы, расположенными рядом дорогами с оживленным автомобильным движением и рядом с аварийными участками, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

По словам руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадима Юрьева, транспортный комплекс Москвы выполняет последовательные действия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних граждан на дороге.

«Также были выявлены недостатки в части отсутствия лежачих полицейских, дорожной разметки, ограждений – все замечания направлены в департамент ЖКХ и префектуры округов», ― сказал Юрьев.

Представители ЦОДД попросили водителей учесть, что после долгих каникул школьнику еще нужно время, чтобы перенастроиться на учебный ритм и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.

Также автомобилисты обязаны строго соблюдать скоростной режим возле учебных заведений и сделать так, чтобы их автомобиль был хорошо видим даже в плохую погоду.

«Следует соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар, в дневное время суток всегда включать ближний свет фар. Это позволит избежать аварий из-за неосторожности детей», — отмечается в материале.

Родителей призвали напомнить детям правила ПДД, так как многие впервые начинают ходить до школы без взрослых и не всегда соблюдают условия безопасности на дороге.