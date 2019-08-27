РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. В подмосковном Подольске госавтоинспекторы, спасшие двух человек из горящего дома, рассказали дошкольникам о своем подвиге и напомнили им правила поведения на дороге, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ГИБДД по городскому округу Подольск лейтенант полиции Александр Соловьев и капитан полиции Борис Злыднев, совершившие недавно героический поступок, встретились с воспитанниками одного из дошкольных учреждений округа.

«В ходе встречи полицейские рассказали ребятам о своем подвиге, в целом о службе в ГИБДД и напомнили им о правильном поведении в дорожно-транспортной среде. В конце мая эти инспекторы своим самоотверженным поступком спасли из горящего дома двух людей», – говорится в сообщении.

В свою очередь дети и педагоги вручили автоинспекторам медали, сделанные своими руками, и пообещали соблюдать правила дорожного движения.