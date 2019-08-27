РИАМО - 27 авг. На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

«Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70 году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева», - говорится в сообщении.

Мальцева родилась в 1950 году в Кемерове. Она окончила Театральное училище имени Щепкина, училась в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже, а также работала на студии «Центр-Научфильм». Снимаясь в кино с 1978 года, она воплотила около 40 разных образов.

«Несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова. Они вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на всевозможных российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах, создали несколько музыкально-драматических программ. Совместно преподавали актерское мастерство в Областном гуманитарном университете», - отмечается в материале.

Сейчас Мальцева известна широкой публике по ее ролям в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа», фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник» и «Затеси», документальном кино «По указке петь не буду сроду» и «Посулила мне жизнь дороги ледяные», а также других многосерийных и полнометражных картинах.