РИАМО - 27 авг. Подлинность выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на столичные объекты и полноту содержащихся в них сведений можно проверить через электронный сервис, сообщается на сайте управления Росреестра по Москве.

«Информацию можно проверить только в отношении недвижимости, расположенной на территории Москвы, даже если выписки по столичным объектам были получены в других регионах России. Воспользоваться сервисом проверки выписок из ЕГРН можно по ссылке или отсканировав QR-код», - говорится в сообщении.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что за 6 месяцев этого года выдано более 2,5 миллионов выписок из реестра недвижимости: в среднем по 20 тысяч в день.

«К сожалению, реальность такова, что по-прежнему в Москве встречаются выписки с поддельными печатями, что ставит под вопрос достоверность содержащейся в них информации. Мы постарались сделать предельно простой и бесплатный продукт, который позволит любому заинтересованному лицу – будь то гражданин, нотариус, кредитное учреждение или представитель государственной власти – быстро проверить сам факт выдачи этого документа уполномоченным органом», - добавил он.

Предпосылками к появлению данной услуги стало растущее число обращений москвичей о недостоверности информации, содержащейся в выписках ЕГРН. В ходе мониторинга столичным Росреестром были выявлены интернет-ресурсы, контент которых полностью или частично дублирует информацию, размещенную на официальном сайте ведомства.

Подобные посреднические услуги подрывают репутацию Росреестра, а также вводят в заблуждение заявителей о стоимости сведений из ЕГРН. Так, приказом Минэкономразвития России установлена плата: за выписку из ЕГРН на бумажном носителе об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в размере 400 рублей для физического лица и 1,1 тысячи рублей – для юридического.

«Информацию на сайтах-двойниках стоит точно перепроверять. Подобные ресурсы специализируются на предоставлении посреднических услуг, включая выписки из ЕГРН. Они могут быть подделаны, в том числе путем воспроизведения государственной символики, а также содержать недостоверные сведения», - подчеркнул Майданов.

Он уточнил, что разработанный управлением сервис по проверке выписок поможет установить подлинность документа и проверить полноту и корректность указанных в нем сведений.