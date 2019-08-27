РИАМО - 27 авг. Хамовнический суд столицы вынес приговор в отношении сотрудника Минобороны РФ Юрия Ефимова за получение взятки, ему назначено наказание в виде пяти лет колонии, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Суд приговорил Ефимова к пяти годам колонии, признав его виновным в двух эпизодах получения взятки», - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали СМИ, Ефимова задержали в 2018 году с поличным, когда он получал взятку от предпринимателя в ресторане Москвы.