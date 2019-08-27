РИАМО - 27 авг. Врачи Ступинской центральной районной больницы спасли жизнь 42-летнему мужчине с множественными ножевыми ранениями в грудь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В больницу 42-летнего мужчину доставили в тяжелом состоянии – он получил 16 ножевых ранений в ходе ссоры с неизвестным в пригородной электричке. За жизнь пациента ступинские врачи боролись больше трех часов.

«Проведена хирургическая обработка ран брюшной полости, ушита рана легкого и множественные ранения диафрагмы, удалена селезенка. Остановлены все кровотечения, восстановлена герметичность грудной клетки. Установлено три дренажа – два в брюшную и один в плевральную полость», – сказал заведующий хирургическим отделением Макар Хачатуров.

В настоящее время мужчина находится в больнице на долечивании, динамика его выздоровления положительная. Пациенту проводится анальгетическая и антибактериальная терапия.

«Ежегодно в Ступинской больнице около 2,5 тысячи человек получают помощь в отделении экстренной хирургии. Врачи выполняют все виды операций при группе заболеваний, требующих срочного хирургического вмешательства, в том числе на органы грудной клетки и брюшной полости», – сказала министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.