РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 авг. Госавтоинспекторы подмосковного Королева напомнили педагогам о правилах организации перевозки детей группами, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве состоялась встреча сотрудников городских школ с инспекторами ГИБДД. Начальник отделения технадзора ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев, майор полиции Олег Пыканов напомнил, как правильно организовать перевозку групп детей, оформлять заявку и контролировать процесс перевозки.

«Нужно внимательно относиться к организации групповых экскурсий на автобусах и не перекладывать всю ответственность на инспекторов. Надо помнить, что все мы, и инспекторы, и сотрудники школ, вместе обязаны обеспечить безопасность детей. Нужно правильно оформлять заявки, тщательно проверять компании-перевозчики, контролировать маршрут движения», – сказал Пыканов.

Он напомнил, что движение автобуса с детьми контролируется камерами, видно, с какой скоростью он едет, нарушает ли правила, следует ли заявленному маршруту. Важно помнить, что безопасность детей на первом месте, поэтому водителя, которого часто штрафуют или у которого неисправный автобус, никогда не выпустят на линию. Все эти пункты нужно тщательно проверять при подаче уведомления, чтобы в ГИБДД не возникло вопросов и выезд автобуса не отменили.