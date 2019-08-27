РИАМО - 27 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Московские центральные диаметры являются транспортной мини-революцией для жителей Подмосковья и столицы, в год экономия затрат на транспорт может составить до 50 тысяч рублей.

Во вторник были утверждены тарифы на проезд на линиях МЦД.

«МЦД – это очень важный, качественный и удобный для людей проект. Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. Это можно сказать, транспортная мини-революция», — сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 – на электричку и 38 – на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза.

«В год экономия составит до 50 тысяч рублей. Это серьезная сумма для семьи с любым достатком», — заключил губернатор.

На МЦД-1 и МЦД-2 будут три тарифные зоны: «Центральная, «Пригород» и «Дальняя».

Стоимость поездки в «Центральной» зоне будет равна цене одной поездки на других видах общественного транспорта столицы по тарифу «Кошелек» карты «Тройка».

Зона «Пригород» будет действовать за пределами станций «Марк» – «Сетунь», «Волоколамская» – «Остафьево» и до конечных станций «Одинцово» – «Лобня», «Нахабино» – «Подольск». Разовая поездка по тарифу «Кошелек» будет строить 45 рублей.

Если пассажир едет со станций за границами диаметров, то стоимость поездки складывается: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

Тарифы утверждены только для первых двух Московских центральных диаметров. По остальным решение примут ближе к моменту запуска линий.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Станции МЦД будут работать с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.