РИАМО - 27 авг. В городском округе Электросталь возводят ферму по выращиванию шампиньонов, она расположится на участке в 4,15 гектара, 28 августа ход строительства проверит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сейчас уже завершены работы по заливке фундаментов всех объектов фермы. Также подведены инженерно - технические коммуникации и завершен монтаж металлоконструкций зданий, активно ведутся работы по монтажу кровли, оборудуются внутренние коммуникации внутри камер выращивания», - сказал Разин.

По его словам, на ферме будут выращивать 5 тысяч тонн шампиньонов в год.

Он отметил, что сам комплекс будет состоять из 24 специальных камер, а площадь выращивания составит более 23 тысяч квадратных метров. Реализовать проект планируют в начале 2020 года. Появление новой грибной фермы создаст в Электростали порядка 180 дополнительных рабочих мест.

Строительстве фермы в рамках соглашения правительства Московской области и торгового дома «Богородские овощи», которые было заключено в рамках Российского инвестиционного форума, проходившего в феврале 2018 года в Сочи.