РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Подрядчик приступил к уборке свалок бытового мусора вблизи Лаговского пруда в микрорайоне Львовский Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Львовский Подольска подрядной организацией в рамках контрактов на содержание территории в границах городского округа проводятся работы по окашиванию травы в лесопарковой зоне и уборке свалок бытового мусора вблизи Лаговского пруда», – говорится в сообщении.

Также подрядчик ремонтирует асфальтобетонное покрытие на дорогах и тротуарах муниципального значения, убирает смет вдоль них, восстанавливает и ремонтирует люки смотровых колодцев.