РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 авг. Мусор убрали с газона на улице Клемента Готвальда в подмосковном Подольске после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки газона на улице Клемента Готвальда. Он попросил убрать мусор вокруг дома №3.

«Рассмотрев обращение по вопросу ненадлежащего содержания газона на улице Клемента Готвальда, сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по уборке проведены», – сказал председатель комитета по ЖКХ Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.