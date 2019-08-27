РИАМО - 27 авг. Дому №1 в поселке Большевик городского округа Серпухов выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Площадь четырехсекционного девятиэтажного дома составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. К заселению готовы 132 квартиры жилой площадью 8 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.