РИАМО - 27 авг. С 31 августа по 1 сентября в Москве пройдет молодежный фестиваль «PROлето», его центральными сценами станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«По инициативе Российского союза молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады», – говорится в сообщении

В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой Главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи – участники голосования на портале «Активный гражданин». Также на ВДНХ состоится крупные музыкальные и образовательные мероприятия, среди которых фестиваль «Ритм моего города», международный̆ фестиваль Rukami, рок-опера «Юнона и Авось».

Парк Горького станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. 31 августа здесь пройдут Кубок президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR «Арена героев». Также в Музеоне с 31 августа по 1 сентября будет работать масштабная творческая лаборатория под открытым небом «Яркие люди», в которой примут участие порядка 1 тысячи артистов – актеров, художников, дизайнеров, музыкантов.

Кроме того, 31 августа в парках культуры и отдыха пройдут выступления иностранных коллективов – участников международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».