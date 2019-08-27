РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 авг. В подмосковных Люберцах выпустили информационные листовки с правилами дорожного движения для мотоциклистов и скутеристов, их раздали в ходе мероприятия «Несовершеннолетний скутерист», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями Люберецкого отделения партии «Единая Россия» провели профилактическое мероприятие «Несовершеннолетний скутерист».

«Служба пропаганды БДД при поддержке партии «Единая Россия» изготовила тематические листовки, направленные на пропаганду безопасного поведения участников дорожного движения на дорогах: «Как вести себя мотоциклисту на дороге», «Скутер детский: цена – жизнь!», которые выдавали участникам дорожного движения в ходе мероприятия», – говорится в сообщении.

Акция направлена на пропаганду недопущения к управлению скутерами подростков, не достигших 16-летия и не имеющих водительского удостоверения категории «М».

«Работа в рамках реализации проекта «Единой России» по профилактике данного вида ДТП проводилась также с водителями автомобилей, которым выдавались листовки с призывом быть внимательными при перестроениях и необходимости осуществлять контроль за дорожным движением по боковым зеркалам заднего вида, чтобы не стать участником аварии с мотоциклистом. Несовершеннолетних скутеристов в ходе проведения мероприятия выявлено не было», – заключил координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Люберцах Владимир Беловодский.