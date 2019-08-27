РИАМО - 27 авг. Водитель Porsche наехал на мачту городского освещения в районе Трубной площади в столице, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В районе Трубной площади водитель Porsche не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дорожная авария произошла в районе 12 часов. Причины случившегося уточняются.