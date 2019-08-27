РИАМО - 27 авг. В ближайшее время новый спортивный корпус средней школы в Вербилках Талдомского городского округа Подмосковья откроет свои двери, уже выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Корпус имеет два этажа, а его общая площадь составляет порядка 1,5 тысяч квадратных метров. Его возвели с учетом требования доступности для маломобильных граждан.

«Новый корпус на улице Школьной включает в себя большой спортзал, тренажерный зал, инвентарные, снарядные, административные и вспомогательные помещения, а также медицинский кабинет. Для удобства учащихся для каждого зала предусмотрен свой блок раздевалок и душевых», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый корпус МОУ «Вербилковская средняя общеобразовательная школа» построили за счет бюджетных средств в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».