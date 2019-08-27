РИАМО - 27 авг. Тверской суд Москвы оштрафовал муниципального депутата района Зюзино, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса на 20 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Постановление суда по Янкаускасу от 27 августа 2019 года, штраф в размере 20 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Ранее Янкаускаса арестовали 29 июля на семь суток за организацию несогласованного митинга, прошедшего в столице 27 июля. Пятого августа депутата вновь задержали на выходе из спецприемника. Тогда он был арестован еще на десять суток за несанкционированную встречу с избирателями 14 июля. 13 августа Янкаускаса снова задержали.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.