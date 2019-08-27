С приветствием к участникам салона выступил президент России Владимир Путин: «Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. Прежде всего, нашего доброго друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы глубоко ценим международное внимание к авиасалону. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического потенциала нашей страны, уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе флагманов. Тесные кооперации разработок наших ученых, эффективное использование разработок», - сказал Путин.