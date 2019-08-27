РИАМО - 27 авг. В Подмосковье активно ведется работа по устранению ям в дворовых территориях, уже устранили 95% ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Работа по ликвидации ям во дворах Московской области продолжается. На сегодняшний день устранено 95% оцифрованных ям», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье зафиксировано более 22 тысяч ям (без учета комплексного благоустройства дворовых территорий). При этом устранили уже почти 21 тысячу ям.

«Динамика устранения ям во дворах остается положительной. В среднем за неделю мы устраняем более 1 тысячи ям во дворах», – отметил Хайкин.

В области уже проинспектировано 99,7% всех дворовых территорий. Сообщить о ямах и дефектах дорожного покрытия во дворе самостоятельно через портал «Добродел», в котором имеется соответствующий раздел «Ямы во дворах».

Дорожное полотно во дворах Подмосковья приводят в надлежащий вид разными методами — это может быть как стандартный ямочный ремонт, так и ремонт с полной заменой участков покрытий. При этом второй метод значительно повышает срок службы полотна.