РИАМО - 27 авг. Колледжи Подмосковья будут сотрудничать с новыми стратегическими партнерами, чтобы обеспечить своих студентов гарантированными рабочими местами, скоро подпишут соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«В ближайшее время будет подписано соглашение с Черкизовским мясоперерабатывающим заводом. Кадры для него будет готовить Каширский филиал колледжа «Московия». Предприятию требуются специалисты по мясопереработке, логистике и реализации продукции», – рассказала Забралова.

Также, по ее словам, в 2019 году будут подписаны соглашения с еще шестью предприятиями — Коломенским заводом, Раменским приборостроительным конструкторским бюро, Мытищинским машиностроительным заводом и агрохолдингом «Новые аграрные технологии», а также НПО «Звезда» и «Алмаз».

«Мы уже сотрудничаем с компанией Mercedes, аэропортами «Шереметьево» и «Домодедово», «Ростелеком», Центральной пригородной пассажирской компанией, Hino Motors, «Яхрома-Лада», Загорским трубным заводом. И это не предел, мы работаем над тем, чтобы в каждом колледже готовились кадры для конкретного предприятия», - подчеркнула Забралова.

Она также отметила, что данный формат удобен для студентов, потому что они знают, куда пойдут работать после завершения обучения, а также для работодателей, ведь они взращивают кадры специально под себя.

Проделываемая работа является реализацией концепции, высказанной губернатором Московской области, которая заключается в том, чтобы у каждого колледжа был стратегический партнер.