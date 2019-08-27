РИАМО - 27 авг. Подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду в городском округе Клин идет согласно установленному плану, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили ход выполнения энергетиками Московской области мероприятий по подготовке к зиме тепловых сетей городского округа Клин.

«В ходе контрольного мероприятия проведен осмотр мест проведения ремонтных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на которые привлекаются представители местной администрации и специалисты МОС АВС», – говорится в сообщении.

Работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья к зиме ведутся с опережением графика, на данный момент коммунальный комплекс региона подготовлен к зиме на 70%. К 15 сентября все объекты ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы должны быть готовы к отопительному сезону. С середины сентября на всех котельных пройдут пробные топки.