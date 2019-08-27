РИАМО - 27 авг. Всего в новом учебном году в образовательных учреждениях столицы – детские сады, школы, колледжи - будут обучаться более 1,5 миллионов человек, из них свыше 112 тысяч первоклассников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На заседании президиума правительства Москвы во вторник руководитель департамента образования и науки города Исаак Калина доложил о готовности государственных образовательных организаций города Москвы к новому 2019/2020 учебному году.

«К новому учебного году были подготовлены 625 образовательных организаций. В новом учебном году в школах, детских садах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,5 миллионов воспитанников, школьников и студентов – на 33% больше, чем в 2009/2010 учебном году», - говорится в сообщении.

В дошкольные группы (детские сады) пойдут более 450 тысяч малышей. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от 2 лет 6 месяцев до 7 лет. В большинстве районов Москвы в детские сады зачислены дети в возрасте от 2 лет 4 месяцев.

По состоянию на вторник, в московские школы зачислено более 112 тысяч первоклассников.

В новом учебном году в Москве открываются 12 новых школ и детских садов. Летом был проведен текущий ремонт 2,5 тысяч зданий школ и дошкольных групп. Благоустройство было проведено на 349 территориях образовательных организаций.

Во всех образовательных учреждениях созданы условия для организации питания детей. За счет бюджета города Москвы питанием обеспечены: все дошкольники групп полного дня, учащиеся 1-4 классов (завтрак), учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак, обед), студенты колледжей (обед).

Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для детей и сотрудников. 100% зданий имеют круглосуточные посты охраны, оснащены системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова подразделений Росгвардии, а также системами автоматических противопожарных сигнализаций. Система образования Москвы готова к началу нового учебного года.

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