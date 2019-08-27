РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 авг. В деревне Путилково городского округа Красногорск построили поликлинику на 600 посещений в смену и школу на 1 100 мест, им уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Кроме этого, в ближайшее время в составе воспитательно-образовательного комплекса в деревне Путилково также появится детский сад на 150 мест. Застройщиком выступило ООО «РИВАС МО», входящее в состав АО «ПИК-Регион».

«В школе предусмотрено все необходимое для полноценного развития детей: просторные групповые комнаты и специализированные классы, медиатека, мастерские, залы для занятий музыкой, танцами и спортом, уютные общественные пространства. На прилегающей территории оборудованы детские и спортивные площадки», – говорится в сообщении.

Жители деревни смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в новой поликлинике. По сравнению с первоначальным проектом емкость медицинского учреждения была увеличена на 200 посещений в смену и составляет 600 посещений в смену.

«Инфраструктура проекта «Путилково» включает четыре детских сада, две школы, поликлинику и паркинги. Уже работает школа на 1 100 мест и два детских сада на 225 и 235 мест», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.