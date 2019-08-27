РИАМО - 27 авг. С начала 2019 года на кадастровый учет в Московской области поставили 603 многоквартирных жилых дома, а за июль-август текущего года – 154, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«После постановки дома на кадастровый учет жители могут оформлять регистрацию по месту жительства и, соответственно, пользоваться объектами социальной инфраструктуры «по прописке»: записывать детей в школы, детские сады», − пояснила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, 25 домов из 154 имели высокую социальную напряженность. Среди них были такие объекты, как: дом №19 в ЖК RED Hills, дом №20 ЖК «Пятницкие кварталы», корпуса №№ 10, 13 в ЖК «Бакеево парк», дом №14 по улице Тарасовская в Королеве.

Кадастровый учет этих объектов долго не осуществлялся из-за ошибок инженеров в технических планах.