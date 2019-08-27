РИАМО - 27 авг. В Москве сразу на двух площадках 30 и 31 августа пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации», сообщил журналистам генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

«Количество заявленных спортсменов на «Кубке президента Российской Федерации» — 350. Они представляют 17 стран. Традиционно ведущим соревнований будет Дмитрий Губерниев. Вообще будет очень красиво и весело, всех приглашаем. Финальная церемония награждения победителей пройдет 31 августа в 19 часов», - сказал Смирнов.

Первый заместитель руководителя департамента спорта города Москвы Светлана Бажанова подчеркнула, что в этом году соревнования пройдут сразу на двух площадках.

«В этом году международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации» пройдут в несколько необычном формате. Задействованы будут две локации. 30 августа мы будет рады всех видеть на гребном канале «Крылатское», а 31 августа — в акватории Москва-реки в районе Парка Горького», - добавила Бажанова.

Вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Ирина Сираева отметила, что разделение соревнований сделано для того, чтобы увеличить популярность этого вида спорта у москвичей.

«Не каждый зритель имеет возможность прийти на гребной канал и смотреть наши соревнования. А таким образом мы свой вид спорта преподносим людям — отдыхающим и гостям столицы, которые смогут бесплатно насладиться этим зрелищем на набережной», - заключила Сираева.