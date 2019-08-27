РИАМО - 27 авг. Минсельхозпрод Подмосковья закончил принимать заявки на участие в конкурсе на получение гранта «Агростартап», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На сегодняшний день заявки подали 48 претендентов на получение гранта «Агростартап». Это новая в этом году форма господдержки АПК, которая поможет сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области» получить грант «Агростартап» может гражданин РФ, который намерен заняться сельским хозяйством.

«У начинающего агрария появилась возможность получить у государства на безвозмездной основе до 3 миллионов рублей на развитие своего хозяйства, или до 4 миллионов рублей, если хозяйство состоит в кооперативе», – отметил Разин.

Максимальный размер гранта будет зависеть от того, работает ли фермер в одиночку или состоит в кооперативе. В первом случае максимальный размер «Агростартапа» – 3 миллиона рублей.

Во втором случае максимальный размер выше – 4 миллиона, но есть особое условие: не менее 25% и не более 50% от общего размера гранта должно быть направлено на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в котором состоит грантополучатель, для приобретения переработки сельскохозяйственной продукции или техники.

«В отличие от гранта «Начинающий фермер», «Агростартап» может быть предоставлен и владельцу личного подсобного хозяйства. Но с условием, что в течение 15 дней после того, как претендента на грант назовут гранополучателем, он зарегистрирует свое КФХ», – подчеркнул Разин.

Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства. Не более 90% от этой суммы предоставит государство и не менее 10% фермеру придется вложить собственных средств. Всего предусмотрено 63 миллиона рублей на реализацию проекта. Гранты выделяются на конкурсной основе. Конкурс состоится 3 сентября.