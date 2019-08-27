РИАМО - 27 авг. За август 2019 года в Единой диспетчерской службе (ЕДС) Подмосковья было зарегистрировано 15 тысяч обращений по работе управляющих компаний, для сравнения в июле по тем же вопросам поступило 19 тысяч жалоб, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Треть всех обращений приходится на проблемы с ненадлежащей уборкой подъездов, отсутствием горячей воды, неисправностью освещения, дверей в местах общего пользования и лифтового оборудования», - говорится в сообщении.

Больше всего жалоб на управляющие компании поступило из городских округов Балашиха, Химки и Подольск, а также Ленинского и Одинцовского округов.

ЕДС Подмосковья объединяет более 900 управляющих компаний. Она была запущена в 2018 году, Единая диспетчерская служба помогает оперативно доводить до управляющих компаний сообщения и жалобы жильцов. При этом надзорные органы могут в режиме реального времени отслеживать работу по жалобам. ЕДС Подмосковья является подсистемой портала «Добродел».

Пожаловаться на работу управляющих компаний можно на портале «Добродел» в разделе «Многоквартирные дома» или напрямую в ЕДС Московской области по ссылке.