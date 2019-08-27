РИАМО - 27 авг. В Одинцовском округе 23-летнего мужчину приговорили к 9 годам колонии за поджог приятеля, который позднее скончался, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 августа 2018 года между обвиняемым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого злоумышленник облил своего оппонента бензином и поджег. Осознав содеянное, мужчина потушил разгорающееся пламя на теле и одежде потерпевшего, посадил его в автомобиль и отвез к ближайшему жилому дому, откуда вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а сам скрылся. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался спустя несколько дней.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.