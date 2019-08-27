РИАМО - 27 авг. Предприятия Мытищ, Раменского и Ленинского городских округов пройдут проверку финансово-хозяйственной деятельности в ближайшее время, всего до конца года проверку пройдут 60 предприятий Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Проверки проводятся для выявления и предотвращения признаков банкротства на начальных этапах и негативных последствий для жителей Подмосковья.

«На сегодняшний день Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов Подмосковья проведены проверки 40 предприятий 10 муниципальных образований Подмосковья, имеющих выручку более 50 миллионов рублей. Большая часть проверенных предприятий относятся к сфере ЖКХ, которые занимаются теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением и канализацией, управлением домами, а также питанием школ и детских садиков», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Во время проведения проверок специалисты министерства определяют проблемы и узкие места предприятия и дают рекомендации по снижению расходов, оптимизации кадрового состава административно-управленческого аппарата, цифровизации и оптимизации процессов.

«Это делается для того, чтобы навести порядок в сфере предоставления социально значимых услуг и вывода неэффективных предприятий с конкурентных рынков. До конца года проверку пройдут еще 60 предприятий социальной сферы», – пояснил Коган.

Проверку прошли семь предприятий в городском округе Щелково, шесть предприятий в Люберцах, по пять предприятий в Солнечногорске, Красногорске и Домодедове, четыре предприятия в Балашихе, по три предприятия в городских округах Воскресенский и Дмитров, одно предприятие в Дубне и Реутове. В ходе проверок выявлены недочеты в ведении бухгалтерского учета, а также безнадежная дебиторская задолженность.

В ближайшее время пройдут проверки на 10 предприятиях Раменского городского округа, 10 предприятиях Мытищ, а также шести предприятиях Ленинского городского округа. К началу декабря планируется закончить проверку всех 100 предприятий, запланированных на год.